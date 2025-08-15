Compartir

Las efemérides de hoy 15 de agosto nos recuerdan que un día como hoy se celebra el Día de Nuestra Señora de Begoña, patrona de Naguanagua. Un día como hoy el presbítero Juan Esteban Rodríguez donó la imagen y desde allí se celebra esta fecha.

Un día como hoy se da inicio al Festival de Música y Arte de Woodstock (1969). El festival está considerado como uno de los momentos clave de la historia de la música popular y la consolidación definitiva de la contracultura de los años 60.

Se inaugura la Capilla Sixtina (1483). Es una capilla del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, residencia oficial del papa.

Cristóbal Colón durante su tercer viaje de exploración llega a la Isla de Margarita (1498).

Juramento de Simón Bolívar en el Monte Sacro en Roma (1805).

Se inaugura oficialmente el Canal de Panamá (1914). Es un canal de navegación ubicado entre el mar Caribe y el océano Pacífico, que permite a los barcos de todo el mundo viajar entre ambos océanos sin tener que rodear el extremo sur de Sudamérica.

Se funda la Federación Venezolana de Baloncesto, FVB (1935). Inicialmente conocida como la Asociación de Básquetbol Amateur, es el máximo ente rector del baloncesto venezolano.

Los Aliados inician la Operación Dragón al sureste de Francia, ocupada por la Alemania nazi (1944).

Se divide la Península de Corea (1945). Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el fin de la ocupación militar japonesa en Corea y en plena Guerra Fría, la península de Corea es dividida en dos zonas.

India logra su independencia del Imperio británico tras la partición de la India o India Británica, cuando el luchador por su independencia, Jawaharlal Nehru, se juramenta y ocupa el cargo de primer ministro de la India (1947).

Nace Tatiana Capote (1962) Actriz, modelo, reina de belleza y cantante cubana-venezolana.

Se realiza un referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, cuyo resultado oficial fue de no revocarlo (2004).

El lanzador venezolano Félix Hernández jugando para los Marineros de Seattle lanza un juego perfecto contra las Rayas de Tampa Bay (2012).

Hoy se celebra el Día Mundial de la Relajación. Día Mundial del Reiki. Festividad de la Virgen de La Consolación de Táriba y Día de la Asunción de María.

