Compartir

Las efemérides de hoy 16 de agosto, nos recuerdan que un día como hoy muere Elvis Presley (1977) Cantante y actor estadounidense, conocido como el rey del rock and roll. Está considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX.

Nace Juan Bosco (1815) Sacerdote, educador y escritor italiano.

El presidente Juan Pablo Rojas Paúl ordena la construcción del Hospital Dr. José María Vargas de Caracas (1888).

Muere John Stith Pemberton (1888) | Farmacéutico estadounidense, creador de la fórmula de la Coca-Cola.

En Virginia, Estados Unidos, se realiza la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación en tierra, así como entre dos aviones (1917).

Se estrena en Inglaterra, el primer dibujo animado en color y con música, Flip the Frog o El Sapo Flip (1930).

Se crea la Organización Deportiva Bolivariana, en un acto celebrado en el Palacio de Gobierno de Cundinamarca, Bogotá (1938).

Nace James Cameron (1954) | Director, guionista y productor canadiense.

Nace Madonna (1958) | Cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense.

Efemérides de hoy 16 de agosto

Se inaugura el Estadio Luis Aparicio El Grande en Maracaibo, estado Zulia (1963). Es un estadio para la práctica de béisbol, sede del equipo Águilas del Zulia.

La Isla de Margarita se convierte en zona franca o puerto libre (1966).

Se funda la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, hoy Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana UNEFA (1973).

Muere Carlos Raúl Villanueva (1975) Arquitecto y urbanista venezolano.

Usain Bolt impone un nuevo récord mundial en los 100 metros planos con 9,58 s, en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín (2009).

Muere Aretha Franklin (2018) | Cantante estadounidense.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas