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Las efemérides de hoy 16 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono para conmemorar la firma del Protocolo de Montreal en 1987. Un acuerdo internacional para eliminar las sustancias que agotan esta vital capa atmosférica.

Muere Daniel Gabriel Fahrenheit (1736) Físico, ingeniero y soplador de vidrio polaco de origen alemán.

México inicia su independencia de España (1810). La independencia comenzó con el Grito de Dolores, liderado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla.

Nace Jacob Schick (1877) | Militar, inventor y empresario estadounidense, fundador de la empresa de máquinas de afeitar Schick Dry Shaver, Inc. en 1926.

Muere Louis Le Prince (1890) artista e inventor francés, considerado por muchos historiadores como el verdadero precursor del cine. El 14 de octubre de 1888 filmó La escena del jardín de Roundhay, un cortometraje de 1,66 segundos de duración.

Se funda Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar (1923).

Efemérides de hoy 16 de septiembre

El empresario mexicano Ignacio E. Lozano funda el periódico La Opinión en Los Ángeles, coincidiendo con la fecha de la independencia de México (1926).

Se funda el periódico Últimas Noticias en Caracas (1941).

Nace Camilo Sesto (1946) Cantautor español.

Inicia operaciones General Motors de Venezuela (1948).

Nace David Copperfield (1956) | Ilusionista estadounidense, considerado uno de los mejores en su género y pionero en la magia moderna.

RCTV emite el primer episodio de la Radio Rochela (1959). Fue creado por el actor, humorista, libretista, conductor y director argentino nacionalizado venezolano Tito Martínez del Box; comenzando como La gran cruzada del buen humor.

Nace Marc Anthony (1968) | Actor y cantante estadounidense de origen puertorriqueño.

Nace Salomón Rondón (1989) Futbolista venezolano, conocido como el gladiador o el rey Salomón.

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