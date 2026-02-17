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Entre las efemérides del 17 de febrero encontramos que un día como hoy bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco se inauguró la carretera Nirgua Valencia. Esto en el año 1877 a su vez tenía una línea ferroviaria.

Muere Tamerlán (1405) Conquistador, líder militar y político turco-mongol, conocido como Timur. Fue el último de los grandes conquistadores nómadas del Asia Central, logró apoderarse de ocho millones de kilómetros cuadrados de Euroasia.

El capitán Pedro Gutiérrez de Lugo y el padre Gabriel de Mendoza fundan el pueblo de Petare con el nombre de Dulce Nombre de Jesús de Petare (1621). Hoy por hoy es uno de los más conocidos de la Gran Caracas.

Un día como hoy se libró la Batalla de Coplé (1860) en el estado Guarico, la misma cerca de Calabozo estado Guárico. Hubo cerca de 24 mil 400 personas en combate dejando más de 5 mil fallecidos y 19 mil deserciones.

Se crea un día como hoy el Comité Internacional de la Cruz Roja (1863). La Provincia de Maracaibo se convierte en la primera entidad de Venezuela en adoptar su propia Constitución Estadal, pasando a llamarse Estado Soberano del Zulia (1864).

Efemérides del 17 de febrero

El primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, firma el Tratado Cubano-Estadounidense arrendando de manera perpetua a los Estados Unidos; el área de la Bahía de Guantánamo con el propósito de ubicar en el lugar estaciones navales y de embarque (1903).

El ministro del Interior, Francisco Linares Alcántara, denuncia un supuesto plan para asesinar al general Juan Vicente Gómez. La Corte Federal y de Casación declara con lugar la denuncia y suspende a Cipriano Castro de la presidencia y el Congreso le retira el título de Restaurador de Venezuela (1909).

Juan Vicente Gómez es ratificado como presidente de Venezuela y gobernará el país, directa o indirectamente, de forma dictatorial hasta el día de su muerte en 1935 (1908). Muere Ignacio Andrade (1925) Militar y político venezolano.

Se realiza el primer clásico oficial de LaLiga, ganando el Real Madrid 2 a 1 al Barcelona (1929). Curiosidades del Clásico Barcelona vs. Real Madrid. Nace Vicente Fernández (1940) Cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano.

Más de lo ocurrido un día como hoy

Rómulo Gallegos se juramenta un día como hoy como presidente de Venezuela, para el periodo presidencial 1948-1953 (1948). Fue electo el 14 de diciembre de 1947 en las primeras elecciones presidenciales universales, libres, secretas y directas.

Nació José José (1948), Actor, cantautor y productor mexicano. También un día como hoy Nace Michael Jordan (1963) Basquetbolista estadounidense

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