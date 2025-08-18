Compartir

Las efemérides de hoy 18 de agosto nos recuerdan que muere Gengis Kan (1227) | Guerrero y conquistador mongol que unificó a las tribus nómadas de esta etnia del norte de Asia. Fue el fundador del Imperio mongol en el año 1206, el segundo imperio más extenso de la historia y el mayor de los imperios.

Muere Federico García Lorca (1936) Poeta, dramaturgo y prosista español.

Un día como hoy falleció Walter Percy Chrysler (1940) Empresario estadounidense, pionero de la industria del automóvil, fundador en 1925 de Chrysler Corporation Inc.

Se funda el equipo Deportivo Italia Fútbol Club (1948). Es uno de los equipos más antiguos de Venezuela, hoy conocido como Deportivo Miranda Fútbol Club. Historia del primer equipo de fútbol fundado en Venezuela.

El empresario alemán Adolf Dassler funda la compañía de equipamiento deportivo Adidas (1949). Es uno de los mayores fabricantes de materiales deportivos del mundo.

Nace Eddie Santiago (1955) Cantante puertorriqueño.

Sale al mercado Enovid, la primera pastilla anticonceptiva de la historia (1960). Esta píldora fue aprobada como anticonceptivo por la FDA el 23 de junio de 1960. La pastilla anticonceptiva otorgó a las mujeres un mayor control sobre su reproducción, permitiéndoles decidir de manera consciente y planificada sobre su vida personal, familiar y laboral.

Se inaugura la Avenida Boyacá o Cota Mil (1973).

Explota un carro bomba en el estacionamiento del Centro Ciudad Comercial Tamanaco CCCT, en Caracas (1993).

Un día como hoy murió Aníbal Nazoa (2001) Poeta, periodista y humorista venezolano.

También un día como hoy muere Magdalena Sánchez (2005) Cantante venezolana.

Muere Kofi Annan (2018) Economista ghanés.

