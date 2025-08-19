Compartir

Las efemérides de hoy 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Fotografía, esta fecha se celebra en homenaje a la fecha en la que hace casi 200 años se presentó en Francia; el daguerrotipo.

Nace Luis María Rivas Dávila (1778) | Militar venezolano, conocido por su participación en la lucha por la independencia durante los años más intensos de la Primera República y la Campaña Admirable.

Nace Coco Chanel (1883) Diseñadora de alta costura francesa, fundadora de la casa Chanel en 1910, una de las más importantes del mundo. Chanel es reconocida como una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX por haber transformado la moda femenina.

Nace Luis Mariano Rivera (1906) | Cantante, músico, compositor, poeta y dramaturgo venezolano, reconocido como uno de los grandes cultores de la música tradicional del oriente del país.

Un día como hoy Nace Gene Roddenberry (1921) | Director y productor estadounidense, conocido por sus series de ciencia ficción, especialmente por la saga Star Trek o Viaje a las estrellas en español.

Nace Bill Clinton (1946) | Abogado y político estadounidense, conocido como un demócrata moderado cuyas políticas reflejaron una filosofía centrista de tercera vía. Su mandato es recordado por el escándalo con la pasante Monica Lewinsky.

Efemérides de hoy 19 de agosto

Se realiza el Picnic Paneuropeo (1989). El picnic fue organizado por el ministro de asuntos exteriores húngaro Gyula Horn y su colega austríaco Alois Mock; como una demostración de pacifismo.

Muere Vasili Arjípov (1998) | Oficial naval soviético, conocido por impedir el lanzamiento de un misil nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962; evitando una posible guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, razón por la cual se le conoce como el hombre que salvó al mundo.

Google comienza a cotizarse en el Nasdaq con un precio inicial de 85 dólares por acción (2004). Al inicio de la sesión bursátil, la acción abrió en 100 dólares y cerró en 100,34 dólares. Google recaudó más de 1.670 millones de dólares en su oferta pública inicial.

Intel Corporation, el mayor fabricante de microchips del mundo, compra la compañía de software especializada en seguridad informática, McAfee (2010).

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas