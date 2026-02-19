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Las efemérides de hoy 19 de febrero nos recuerda que en esta fecha pero en 1873: se inaugura parcialmente el Palacio Federal Legislativo en Caracas.

Para el año 1921: muere en Cantaura, estado Anzoátegui, la poeta Mercedes Guevara Rojas de Pérez Freitez (n. 1885)

Un día como hoy pero en 1939: nace en Cabimas, estado Zulia, el deportista Lino Connell; exaltado en el año 2005 al Salón de la Fama del Deporte Venezolano.

Para el año 1940 un día como hoy nace en Cumaná el actor, director y profesor de teatro Ricardo Blanco (f. 2004).

Las efemérides de hoy 19 de febrero

También un día como hoy pero en 1945: nace en Anaco, estado Anzoátegui, Olga Antonetti Núñez nuestra 9na Miss Venezuela en 1962.

Un día como hoy pero en 1947: nace en Ciudad Bolívar el primer actor Gustavo Rodríguez (f. 2014).

Para el año 1974 : nace en Caracas la escritora Keila Vall De La Ville.

También un día como hoy pero en 2014: fallece en Caracas Simón Díaz, el famoso «Tío Simón» cantante, músico, compositor, poeta, humorista y caricaturista; uno de los mayores exponentes musicales de Venezuela (n.1928).

Para el año 2015: el acalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, es detenido por las acusaciones de conspiración.

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