Las efemérides de hoy 1º de agosto nos recuerdan que un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Alegría. Fue propuesto por el colombiano Alfonso Becerra durante un congreso de gestión cultural en Chile en 2010, según el medio ABC Color. La iniciativa buscaba resaltar la importancia de la alegría y el bienestar en la vida diaria.

Los empresarios Friedrich Bayer y Johann Friedrich Weskott fundan la empresa químico-farmacéutica alemana Bayer AG (1863). Bayer es una de las farmacéuticas más grandes del mundo, reconocida mundialmente por su descubrimiento de la aspirina.

El ingeniero, empresario e inventor estadounidense, George Westinghouse, funda Westinghouse Electric Company LLC (1886). Es una empresa que proporciona productos y servicios para plantas de energía nuclear en todo el mundo.

Nace Jimmy Angel (1899) Explorador y aviador estadounidense, a quien se le atribuye la noticia de la existencia del Salto Ángel en Venezuela.

El pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio Mahatma Gandhi inicia una campaña de no cooperación y resistencia civil no violenta por la independencia de la India del dominio británico (1920). Conocido como el Movimiento de No Cooperación.

Se registra la llegada de la penicilina a Venezuela (1942). La penicilina es uno de los descubrimientos de la medicina más importantes que ayudó a curar y prevenir un importante número de enfermedades.

También se funda la aerolínea Japan Airlines (1951). Fue creada por el gobierno japonés para contar con un servicio aéreo civil en medio de la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial.

Un día como hoy se funda la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, SVIP (1958). Su objetivo es promover el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos del país.

Inicia transmisiones Venezolana de Televisión, VTV (1964). Fue fundada originalmente como Cadena Venezolana de Televisión en la frecuencia 8 en VHF. En 1976, el canal fue estatizado y pasó a llamarse Venezolana de Televisión.

Se crea el Parque Nacional Parima Tapirapeco en el estado Amazonas (1991). Es el parque nacional de Venezuela más grande con una superficie de 31.290 km².

La atleta Yulimar Rojas se convierte en la primera venezolana en imponer un nuevo récord olímpico y récord mundial en triple salto con 15,67 metros en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El guardameta italiano Gianluigi Buffon anuncia su retiro del fútbol profesional (2023).

1 al 7 de agosto: Semana Mundial de la Lactancia Materna.

