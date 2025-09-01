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Las efemérides de hoy 1º de septiembre nos recuerdan que un día como hoy muere Hannah Glasse (1770). Escritora inglesa, conocida por su influyente libro de cocina titulado El arte de la cocina hecha simple y fácil, publicado en 1747.

Se inaugura el túnel de la calle Tremont del Metro de Boston (1897). Es el túnel de metro más antiguo de Estados Unidos y de América, aún en uso. Perteneciente a la línea Verde del Metro de Boston, considerado como el sistema de metro más antiguo de Estados Unidos.

Nace Yvonne De Carlo (1922) Actriz, bailarina y cantante canadiense nacionalizada estadounidense, conocida por interpretar a Lily Munster en la serie de televisión La familia Monster.

Nace Javier Solís (1931) | Actor y cantante mexicano.

Inicia la Segunda Guerra Mundial (1939). El 1 de septiembre el ejército alemán invade Polonia, usando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán, como respuesta, dos días después los gobiernos de Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania.

Se transmite el último episodio de Mazinger Z, creado por el dibujante y guionista japonés Gō Nagai (1974). Fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, iniciando el género mecha.

Efemérides de hoy 1º de septiembre

Se transmite el último episodio de La pantera rosa (1980). Es una serie de dibujos animados estadounidense, famosa por su tema musical icónico, reconocido a nivel mundial. Está considerada como una de las mejores series de dibujos animados de todos los tiempos.

Muere Arnoldo Gabaldón (1990) Médico, investigador y político venezolano.

El Museo de Ciencias de Caracas es declarado Monumento Histórico Nacional (1993). Es una institución dedicada a la preservación y difusión del conocimiento científico y cultural en Venezuela. Cuenta con una colección de más de 150.000 piezas, que incluyen antropología, mineralogía, zoología, paleontología, etnografía, entre otras.

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Nace Zendaya Stoermer (1996) Actriz, cantante y modelo estadounidense, considerada un ícono de la moda. Se hizo famosa por interpretar a Rocky Blue en la serie de televisión A todo ritmo de Disney Channel.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Dactiloscopía. Día Internacional de los Primates. Día Mundial de Oración por el Medioambiente.

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