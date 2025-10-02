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Efemérides de hoy 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia

By Danny Valdiviezo
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Efemérides de hoy 2 de octubre

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides de hoy 2 de octubre nos recuerdan que se celebra el Día Internacional de la No Violencia, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007. Para honrar el nacimiento de Mahatma Gandhi.

1832: nace en Caracas el compositor de óperas y zarzuelas José Ángel Montero (f. 1881)

1955: nace en Caracas el actor Freddy Escobar.

1982: muere en Caracas Maye Brandt nuestra Miss Venezuela 1980 (n. 1961)

2010: Carlos González se convierte en el campeón del bate en las Grandes Ligas (líder de average en la Liga Nacional) y ese año mejor jugador de la gran carpa.

1869: nace Mahatma Gandhi, político, independentista y líder religioso hinduista indio (f. 1948).

Efemérides de hoy 2 de octubre

1928: en España, el sacerdote Josemaría Escrivá de Balaguer funda el Opus Dei, institución de la Iglesia católica.

1951: nace Sting (Gordon Sumner), cantante, bajista y multinstrumentista británico, de la banda The Police.

2007: la ONU declara el Día Internacional de la No Violencia.

Es el Día Mundial de la Educación Social proclamado por la Asociación Internacional de educadores sociales desde el año 2009.

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