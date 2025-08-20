Compartir

Las efemérides de hoy 20 de agosto nos recuerdan que en esta fecha, se celebra el Día Nacional del Bombero. Esta fecha fue decretada tras la realización del Primer Congreso de Bomberos en Maracaibo estado Zulia en el año 1972.

Muere Rafael Rangel (1909) Científico e investigador venezolano, dedicado al estudio de las enfermedades tropicales. Considerado el padre de la parasitología y el bioanálisis en Venezuela.

La estación WWJ, anteriormente conocida como 8MK, realiza la primera transmisión radial regular desde Detroit, Michigan, Estados Unidos (1920). Este hecho histórico marcó el inicio de la radiodifusión comercial, permitiendo la difusión continua de noticias.

Nace Armi Kuusela (1934) | Modelo y filántropa finlandesa, conocida por ser la primera ganadora del concurso de belleza Miss Universo el 28 de junio de 1952.

Nace Mijaín López Núñez (1982) | Luchador grecorromano cubano, considerado como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos.

Se transmite el primer episodio de Salvados por la campana (1989).

Estonia se independiza de la URSS (1991). El proceso comenzó el 3 de marzo de 1991, cuando en un referéndum el 78,41% de la población apoyó la restauración de la soberanía nacional.

Efemérides de hoy 20 de agosto

Nace Demi Lovato (1992) Actriz, cantante, compositora y filántropa estadounidense.

Muere Joe Rosenthal (2006) Fotógrafo estadounidense, ganador del premio Pulitzer por la fotografía histórica tomada el 23 de febrero de 1945, Alzando la Bandera en Iwo Jima, donde aparecen cinco marines y un médico de la Armada de los Estados Unidos alzando la bandera estadounidense en el monte Suribachi en la isla japonesa,.

Muere Jerry Lewis (2017) Actor, comediante, cantante y productor estadounidense.

Se implementa en Venezuela una reconversión monetaria quitándole cinco ceros a la moneda y entrando en vigencia el bolívar soberano Bs.S (2018). El 15 de febrero del 2019 el BCV anuncia mediante la Resolución Nro. 19-02-01 la vuelta al uso de la denominación bolívares y su abreviatura normal Bs. Países de América Latina con más reconversiones monetarias.

Muere Larry Harlow (2021) Intérprete, compositor y productor estadounidense de salsa, conocido como El Judío Maravilloso. Origen de la palabra salsa en la música.

Día Mundial de las Papas Fritas.

