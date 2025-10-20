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Efemérides de hoy 20 de octubre, ¿qué ocurrió en esta fecha?

By Danny Valdiviezo
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Efemérides de hoy 20 de octubre

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides de hoy 20 de octubres nos recuerda que un día como hoy en 1870: nace en Zaraza, estado Guárico, el escritor Rafael Cabrera Malo (f. 1935).

1876: los restos mortales del prócer Diego Ibarra son trasladados al Panteón Nacional.

1906: nace el pintor y cronista espontáneo de su natal Maracaibo, Régulo Segundo Díaz (f. 2005).

1914: nace en Caracas el poeta e historiador Carlos Augusto León (f. 1997).

1920: nace la fotógrafa y mecenas fina Gómez Revenga pionera en libros de fotografía (f. 1997)

1927: Nace en Barcelona, el beisbolista Emilio Cueche (exaltado al Salón de la Fama de Venezuela en 1990) (f. 2006).

1949: inicia transmisiones Radio Calendario en Maracaibo.

1951: nace en Caracas el escritor Ibsen Martínez.

1953: se crea la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.

Efemérides 20 de octubre

1955: nuestra Susana Duijm gana el Miss Mundo y se convierte en la primera latina en coronarse en Londres.

1977: nace la actriz Wanda D’Isidoro

1988: el cambio oficial pasa de 7,50 a 14,50 bolívares por dólar.

2008: muere el cantante y compositor gaitero Simón García (n. 1941).

2011: el grandeliga Bob Abreu compra el equipo de baloncesto Panteras de Miranda.

1548: en Bolivia, Alonso de Mendoza funda la villa de Nuestra Señora de La Paz

1906: en Rosario (Argentina) se funda el club de fútbol Central Córdoba.

2014: muere Óscar de la Renta, diseñador de modas dominicano (n. 1934).

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