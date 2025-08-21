Compartir

Las efemérides de hoy 21 de agosto nos recuerdan que el artista y trabajador italiano Vincenzo Peruggia, sustrae del Museo del Louvre, La Gioconda o Mona Lisa (1911). Los motivos no están claros, historiadores indican que la pintura fue sustraída para hacer copias y venderlas como originales, o para llevarla a Italia por razones patrióticas, ya Peruggia. Según su declaración, pensaba que Napoleón había robado la pintura de Italia y que su misión era regresarla a casa. La Mona Lisa fue recuperada en la ciudad italiana de Florencia el 10 de diciembre de 1913. A partir de este momento, la Mona Lisa se convierte en la pintura más famosa del mundo.

Muere Erzsébet Báthory (1614) Aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Es conocida como la Condesa Sangrienta por haber sido acusada y condenada por la muerte de 650 personas, motivada por su obsesión por la belleza.

Se inaugura la estatua de La India de El Paraíso en Caracas (1911). Fue diseñada por el escultor Eloy Palacios para colocarla en el Campo de Carabobo y conmemorar la batalla de Carabobo, pero el general Juan Vicente Gómez decidió instalarla en Caracas.

Efemérides de hoy 21 de agosto

Muere León Trotski (1940) | Político y revolucionario ruso de origen judío.

Muere Josef Bühler (1948) | Político y abogado alemán, criminal de guerra. Fue el secretario de Estado de la Alemania nazi en el Gobierno General, participando activamente en el Holocausto.

Se funda la Asociación Venezolana de Empacadores de Alimentos, AVEDEA, hoy Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, CAVIDEA (1959).

Hawái se convierte oficialmente en uno de los cincuenta estados que forman los Estados Unidos de América (1959). Es el único estado insular y extracontinental de Estados Unidos, y el último en ser admitido.

Nace Gilberto Santa Rosa (1962) | Cantante puertorriqueño.

Los empresarios Donald Fisher y Doris F. Fisher abren la primera tienda Gap en la ciudad de San Francisco, California (1969). En los primeros años, su única mercancía consistía en pantalones vaqueros de la marca Levi’s, para atraer clientes adolescentes. Gap es una de las mayores empresas de ropa y accesorios a nivel mundial.

Nace Usain Bolt (1986) | Atleta y velocista jamaicano.

Día Internacional del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

