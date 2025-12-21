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Las efemérides de hoy 21 de diciembre nos recuerdan que un día como hoy en 1977: Jesús Marcano Trillo, de los Leones del Caracas, implanta una marca defensiva en la LVBP, con 47 juegos sin error y 262 lances impecables. (esta marca tiene diversas versiones en cuanto a la cantidad de lances).

En el año 1595, Don Antonio de Berrío funda la ciudad de Santo Tomé de Guayana. Posteriormente Angostura y actual Ciudad Bolívar.

Para el año 1788 un día como hoy nace en Angostura (actual Ciudad Bolívar) el prócer de la independencia José Tomás Machado (f. 1862).

También en 1811, un día como hoy es sancionada la Primera Constitución de Venezuela y de América Latina

En el año 1916: nace en Yaritagua, estado Yaracuy, el politólogo Rafael Clemente Arráiz Mujica (f. 1996)

Un día como hoy en 1918: en Valencia el escritor Humberto Rivas Mijares (f. 1981).

También un día como hoy en 1921: nace en Barlovento el primer actor Tomás Henríquez (f. 2002)

Para el año 1935 un día como hoy muere en Caracas el político y militar Eustoquio Gómez (n. 1868)

Un día como hoy en 1941: nace en Punto Fijo, estado Falcón, el actor Pedro Soto «el hermano Cocó» (f. 2009).

Las Efemérides 21 de diciembre

Un día como hoy 1960: nace en el Zulia el entrenador de baloncesto Gustavo García.

También un día como hoy en 1969: con la fusión de las policías municipales de Caracas y Petare, nace la Policía Metropolitana (estuvo en funciones hasta el 5 de abril de 2011; cuando culminó el proceso de migración a la nueva Policía Nacional Bolivariana).

Para el año 1975 un día como hoy el terrorista Ilich Ramírez Sánchez «el Chacal» toma la sede de la OPEP en un atentado terrorista en nombre del Frente Popular para la Liberación Palestina.

Para el año 1983 un día como hoy se inaugura en Trujillo el monumento Virgen de la Paz

Un día como hoy 2008: el gobierno de Hugo Chávez confisca el Centro Comercial Sambil de la Candelaria.

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