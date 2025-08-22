Compartir

Las efemérides de hoy 22 de agosto nos recuerdan que un día como hoy inicia la Revolución Haitiana (1791). Fue el primer movimiento revolucionario de Afroamérica que culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue y la proclamación del primer Imperio de Haití.

Muere Pedro León Torres (1822) | Militar venezolano, conocido por su destacada participación en las guerras de independencia hispanoamericanas.

Nace Joaquín Crespo (1841) | Militar y político venezolano, presidente del país en dos ocasiones, miembro destacado del Liberalismo Amarillo, considerado el caudillo más poderoso tras el retiro político y posterior muerte de su gran aliado, Antonio Guzmán Blanco.

Muere José Escolástico Andrade Pirela (1876) | Militar venezolano, jefe durante la última etapa de la guerra de independencia de Venezuela y padre del general Ignacio Andrade, presidente del país entre 1898 y 1899.

Se funda la empresa fabricante de automóviles de lujo Cadillac Automovile Company (1902).

Nace Armando Scannone (1922) | Ingeniero y gastrónomo venezolano, presidente fundador de la Academia Venezolana de Gastronomía, conocido por Mi Cocina.

Muere Daniel Best (1923) | Inventor y empresario estadounidense, conocido por ser pionero en maquinaria agrícola y maquinaria pesada. Fundó junto a Benjamín Holt la empresa Caterpillar Inc.

Muere Allan Houser (1994) | Escultor, pintor e ilustrador de libros apache chiricahua nacido en Oklahoma. Fue uno de los pintores nativos americanos y escultores modernistas más reconocidos del siglo XX.

El beisbolista venezolano Miguel Cabrera entra al exclusivo Club de los 500 jonrones al conectar su jonrón número 500 en la sexta entrada frente al lanzador Steven Matz de los Azulejos de Toronto, convirtiéndose en el jugador número 28 en la historia de las Grandes Ligas en lograrlo y primer jugador en hacerlo con los Tigres de Detroit (2021). Récords Imposibles de Romper en el Béisbol.

Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia.

Día del Folklore.

