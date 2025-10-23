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Las efemérides de hoy 23 de octubre nos recuerdan que un día como hoy en 1907, se encontró en Valencia el Libro de Actas del Congreso Constituyente de Venezuela. Este texto incluía el documento original del Acta de la Independencia de Venezuela. Ricardo Smith fue quien entregó el libro a el historiador Francisco González Guinand, a quien le afirmó: “Aquí está el libro, también contiene el Acta de la Independencia”.

Este texto se encontraba en la casa de María Josefina Gutiérrez de Navas Spinola, en Valencia, estado Carabobo, oculto entre la banqueta de un piano, característica de los muebles coloniales, que permitían guardar en su trasfondo documentos y valores.

Muere Juana Ramírez La Avanzadora (1856) Militar y heroína venezolana.

El pionero de la aviación brasileña Alberto Santos Dumont se convierte en el primer hombre en despegar a bordo de un avión, impulsado por un motor aeronáutico (1906). Aunque, los hermanos Wright fueron los primeros el 17 de diciembre de 1903, Santos Dumont fue el primero en cumplir un circuito preestablecido.

Aparece el original del Acta de la Independencia de Venezuela (1907).

Nace Edson Arantes do Nascimento (1940) brasileño, conocido como Pelé, apodado O Rei. Está reconocido como uno de los mejores futbolistas y deportistas de todos los tiempos, descrito por la FIFA como el más grande de todos.

Efemérides de hoy 23 de octubre

Jules Waldman funda The Caracas Journal (1945). Fue el primer periódico de Venezuela en inglés.

Nace Charly García (1951) Cantautor, intérprete y productor argentino.

Muere Ken Aston (2001) Árbitro de fútbol inglés, conocido por inventar la tarjeta amarilla y roja en el fútbol, junto a Rudolf Kreitlein. También introdujo la bandera amarilla de los árbitros asistentes y fue uno de los primeros en usar el uniforme negro de árbitro.

Apple lanza el primer iPod (2001).

Los restos simbólicos de Juana Ramírez La Avanzadora son ingresados al Panteón Nacional (2015).

Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil.

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