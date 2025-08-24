Compartir

Las efemérides de hoy 24 de agosto nos recuerdan que se inaugura el Puente General Rafael Urdaneta o Puente sobre el Lago (1962). Es un puente de hormigón armado que cruza la parte más angosta del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, con una longitud de 8.678 metros, convirtiéndolo en el segundo más largo de América Latina y uno de los más grandes del mundo en su tipo. Además, cuenta con el monumento de luces más grande de América Latina.

Nace Bartolomé de las Casas (1474) | Religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América.

El explorador español Alonso de Ojeda, acompañado por Juan de la Cosa y Américo Vespucio descubren el Lago de Maracaibo (1499). El lago es el más grande de América Latina con una superficie de aproximadamente 13.820 km².

Muere Rosa de Lima (1617) Mística religiosa peruana, terciaria dominica, conocida por ser la primera persona nacida en el continente americano en recibir la canonización oficial por parte de la Iglesia católica.

El militar y político venezolano Antonio Leocadio Guzmán, comienza a editar y publicar el periódico El Venezolano (1840).

Los restos mortales de Luisa Cáceres de Arismendi son ingresados al Panteón Nacional (1876).

Nace en Barranquilla Colombia, la gran administradora, Nury Dimey.

Nace Jorge Luis Borges (1899) | Escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, reconocido como una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo.

Nace Yaser Arafat (1929) | Ingeniero civil y líder nacionalista palestino.

Se funda la Federación Médica Venezolana, FMV, en Maracaibo, estado Zulia (1945). Es un organismo encargado de agrupar a los colegios médicos del país.

Nace Paulo Coelho (1947) | Novelista, dramaturgo y letrista brasileño.

Nace Miúrica Yánez (1956) | Modelo venezolana, primera miss afrodescendiente. Concursó en el Miss Venezuela en 1981 como Miss Bolívar, logrando el sexto lugar.

Plutón deja de ser considerado un planeta, para ser clasificado como un planeta enano (2006).

Día Internacional de los Parques Naturales.

