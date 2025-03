Compartir

Las efemérides de hoy 24 de marzo, nos recuerdan que un día como hoy el presidente José Gregorio Monagas por Ley del Congreso de la República; abolió la esclavitud en Venezuela (1854).

Nace Harry Houdini (1874) Ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado estadounidense.

Un día como hoy nace Ub Iwerks (1901) Animador estadounidense, famoso por crear el personaje Mickey Mouse junto a Walt Disney. Iwerks diseñó el dibujo del ratón, mientras que su personalidad y desarrollo como personaje en los primeros cortometrajes.

Nace Joseph Barbera (1911) Animador, creador de guiones gráficos, director y productor estadounidense. Cofundador junto con William Hanna del estudio de animación Hanna-Barbera.

El Estado Zamora es renombrado a Estado Barinas (1937).

Nace Wilson Álvarez (1970) Beisbolista venezolano. Es el primer venezolano en lanzar un no hit no run en las Grandes Ligas de Béisbol. El 11 de agosto 1991 lanzando para los Medias Blancas de Chicago realiza un no hit no run contra los Orioles de Baltimore.

¡No hay problema!, Se transmite el último episodio de ALF (1990). Es una telecomedia estadounidense que contaba las aventuras de un extraterrestre peludo llamado Gordon Shumway.

Venezuela se adhiere al Tratado Antártico (1999). Es un acuerdo internacional que establece que el territorio antártico debe ser utilizado exclusivamente para fines pacíficos.

Se inaugura la Plaza y Monumento a La Chinita, también conocido como Plaza del Rosario de la Virgen de Chiquinquirá o Paseo de la Chinita (2004).

Muere José Antonio Abreu (2018) Músico, economista, político y educador venezolano, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela.

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Día Mundial contra la Tuberculosis.

