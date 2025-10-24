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Las efemérides de hoy 24 de octubre, se celebra en Venezuela el Día del Trabajador Gráfico. Profesión que se dedica a trasmitir a través de las Artes Gráficas expresiones artísticas, humanísticas con el fin de crear elementos para el entendimiento agradable de las personas.

Nace Rafael Urdaneta (1788) Militar y político venezolano.

Sale la publicación la Gazeta de Caracas. Está considerada como el primer periódico de Venezuela (1808).

Se funda el primer equipo de fútbol de la historia, el Sheffield Football Club (1857).

Muere San Antonio María Claret (1870) Religioso español.

Efemérides de hoy 24 de octubre

Los restos mortales de José Francisco Bermúdez son ingresados al Panteón Nacional (1877).

Sale la revista El Zulia Ilustrado (1888). Fue la primera revista en Venezuela.

Se funda la Organización de las Naciones Unidas ONU (1945). La ONU fue creada para reemplazar a la Sociedad de Naciones, la cual había fallado en su propósito de evitar otro conflicto internacional.

Nace Betulio González (1949) boxeador venezolano, campeón mundial tres veces del peso mosca, mediante dos coronas del Consejo Mundial de Boxeo y una de la Asociación Mundial de Boxeo.

Se funda la Universidad Católica Andrés Bello UCAB (1953).

Muere Christian Dior (1957) Diseñador de moda francés.

Muere Jackie Robinson (1972) Beisbolista estadounidense, primer afrodescendiente en ingresar a las Ligas Mayores de Béisbol. Fue un defensor de la igualdad de derechos y luchador contra la discriminación.

Un día como hoy muere Carlos Moreán (2017) Cantante, compositor y director de orquesta venezolano.

Hoy se celebra el Día de las Naciones Unidas. Día Mundial contra la Poliomielitis. Día Mundial de Información sobre el Desarrollo. Además del Día Internacional de las Bibliotecas y Día del Trabajador Gráfico.

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