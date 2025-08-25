Compartir

Las efemérides de hoy 25 de agosto, nos recuerdan que aunque no existe un origen único o ampliamente reconocido para el Día Mundial del Peluquero; la fecha del 25 de agosto se asocia comúnmente con la conmemoración de San Luis de Francia, patrón de los peluqueros. San Luis IX, rey de Francia en el siglo XIII, era conocido por su devoción religiosa y caridad.26 ago. 2024

Se crea la Parroquia La Candelaria en Caracas (1750). Es una de las parroquias más antiguas de Caracas, influenciada por los inmigrantes canarios, quienes trajeron sus costumbres, cultura y devoción religiosa hacia la Virgen de la Candelaria.

Uruguay declara su independencia de Brasil (1825). La declaración fue un paso fundamental en el proceso independentista que culminó con el Tratado de Montevideo de 1828.

Liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial (1944). París se libera de la ocupación nazi iniciada en 1940.

Se inaugura la primera etapa del Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar, durante el gobierno de Rafael Caldera (1973). Fue diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva.

Efemérides de hoy 25 de agosto

El ingeniero de software finlandés Linus Torvalds anuncia el proyecto Linux (1991). El 17 de septiembre de 1991 se lanza la primera versión pública del núcleo Linux 0.01.

Muere Neil Armstrong (2012) Astronauta estadounidense, primer ser humano en pisar la Luna.

Leo Messi envía un burofax al F.C. Barcelona solicitándole la libertad para abandonar el club gratis (2020). El 4 de septiembre del 2020, después de una larga novela, Messi anuncia a través de una entrevista al diario Goal que se quedará en el Barça para evitar una batalla legal con el club de su vida. Curiosidades del primer clásico de la historia Barcelona vs Real Madrid.

La Organización Cisneros lanza Venevisión Play (2023). Es una plataforma de streaming venezolana, operada por Cisneros Media.

