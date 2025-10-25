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Las efemérides de hoy 25 de octubre nos recuerdan que hoy celebramos el Día Mundial de la pasta. En 1995 tuvo lugar el primer Congreso Mundial de Pasta en Roma (Italia). Precisamente Italia fue elegida sede de este evento por ser el país mayor productor de pasta en el mundo (3,5 toneladas).

Un día como hoy en 1800 fallece el precursor Manuel Gual militar y político (n. 1759).

En el año 1929 nació un día como hoy en Caracas la actriz Eva Blanco.

Para el año 1944 un día como hoy nace en Guarenas estado Miranda el dramaturgo Rodolfo Santana (f. 2012).

También un día como hoy pero en 1964: nace en Ciudad Bolívar el boxeador Crisanto España, Campeón Mundial peso Welter en 1992.

Las efemérides de hoy 25 de octubre

Un día como hoy en 1989: muere Enrico Forcela, tirador deportivo, medallista olímpico venezolano nacido en Mónaco.

Para el año 1999: se crea un día como hoy el Instituto Nacional de la Mujer Inamujer

En el año 1825 nació un día como hoy Johann Strauss II, compositor austríaco (f. 1899).

Pablo Picasso, extraordinario y laureado pintor español nació un día como hoy en 1881.

Día Mundial del Zapatero

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