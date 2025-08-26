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Las efemérides de hoy 26 de agosto, nos recuerdan que hoy se celebra el Día Internacional del Perro. Esta fecha nació en países de América; para conmemorar la iniciativa de la defensora de los animales Colleen Paige en 2004 y fomentar la adopción de perros.

Muere Anton van Leeuwenhoek (1723) Comerciante neerlandés, conocido como el padre de la microbiología.

Nace Antoine Lavoisier (1743) Químico, biólogo y economista francés, conocido como el padre de la química moderna.

Segundo Asedio de Puerto Cabello (1813).

Muere Luis Felipe I de Francia (1850) Monarca francés, último rey de Francia, pero el penúltimo de sus monarcas, ya que en 1852, Napoleón III Bonaparte se convirtió en emperador.

Nace Teresa de Calcuta (1910) Monja católica de origen albanés, naturalizada india, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta.

Nace Julio Cortázar (1914) | Escritor e intelectual argentino.

Nace Katherine Johnson (1918) | Física, matemática y científica espacial estadounidense. Es conocida por su precisión en la navegación astronómica, calculó la trayectoria para el Proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la Luna en 1969.

Efemérides de hoy 26 de agosto

El general francés Charles de Gaulle celebra la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial, con una misa especial en la Catedral de Notre Dame de París (1944).

Se promulga en Venezuela la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural (1971).

NO DEJES DE LEER AHORA: Federación Médica Venezolana y la advertencia sobre la publicidad de la salud

Nace Thalía (1971) | Actriz, cantante, empresaria y modelo mexicana.

Hoy se celebra el Día Internacional contra el Dengue. Como el Día del Actor y Día del Licenciado en Administración.

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