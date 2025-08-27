Compartir

Las efemérides de hoy 27 de agosto, nos recuerdan que el Supremo Congreso de Venezuela autoriza la primera emisión de billetes y establece el peso venezolano como moneda de curso legal; con una equivalencia de 8 reales = 1 peso y una emisión inicial de un millón de pesos en papel moneda, en valores de 1, 2 y 4 pesos (1811).

Nace José Ascensión Farreras (1785) | Militar venezolano, hijo de antiguos esclavos liberados que luchó por la independencia de Venezuela, alcanzando el grado de general de división bajo el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón.

Muere Rowland Hill (1879) | Maestro británico, creador del primer sello postal de la historia, el Penny Black o Penique Negro. Primer sello postal emitido en Venezuela.

Empieza y Termina la Guerra entre Reino Unido y Zanzíbar, solo duró 38 minutos con victoria del Reino Unido (1896). Es la guerra más corta en la historia.

La emisora Sociedad Radio Argentina realiza la primera transmisión de radio en Sudamérica, desde la azotea del Teatro Coliseo en Buenos Aires (1920). El evento fue realizado por el locutor Enrique Telémaco Susini y su grupo.

Efemérides de hoy 27 de agosto

Se publica la primera edición del Libro Guinness de los Récords en Londres, Reino Unido (1955). La idea surgió en 1951, cuando Hugh Beaver, director de la cervecera Guinness.

Se estrena la película musical de fantasía estadounidense Mary Poppins, dirigida por Robert Stevenson, con canciones escritas por los hermanos Sherman y producida por Walt Disney (1964).

Muere Le Corbusier (1965) Arquitecto, urbanista, pintor, escultor y escritor suizo nacionalizado francés en 1930. Está considerado como el padre de la arquitectura moderna y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX.

NO DEJES DE LEER AHORA: Accidente de moto en los Valles del Tuy dejó dos personas fallecidas

Muere Néstor Zavarce (2010) Actor y cantante venezolano, recordado por su interpretación de Faltan cinco pa’ las doce, convertida en un clásico navideño, especialmente cada 31 de diciembre.

Día Internacional de Cosplay.

Festividad de Santa Mónica.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas