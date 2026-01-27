EntretenimientoArte y CulturaPortada

Efemérides de hoy 27 de enero, muere el geógrafo Henri Pittier

By Danny Valdiviezo
0
63
Efemérides de hoy 27 de enero
Henri Pittier murió un día como hoy.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Las efemérides de hoy 27 de enero nos recuerdan que muere Henri Pittier (1950) Ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico suizo. Pionero en la creación de parques nacionales en Venezuela.

Día del Nutrólogo Se trata de un día el que se homenajea a todos los profesionales que cada día cuidan del proceso de nutrición y de la alimentación de sus pacientes. Los nutriólogos son los encargados del proceso de nutrición y alimentación de las personas.

Nace Wolfgang Amadeus Mozart (1756) Compositor y pianista austriaco.

Un día como hoy nace Juan Crisóstomo Falcón (1820) Militar y político venezolano.

Muere Eduard Jenner (1823) Investigador, médico y poeta inglés. Está considerado como el padre de la inmunología, descubrió la vacuna contra la viruela.

Thomas Alva Edison obtiene la patente de la bombilla incandescente (1880).

El ingeniero e inventor germano-estadounidense, pionero de los videojuegos, Ralph H. Baer, y la empresa Magnavox; comienzan la producción de la primera videoconsola para el hogar de la historia, la Magnavox Odyssey (1972).

Efemérides de hoy 27 de enero

Se transmite el último capítulo de la telenovela Estefanía (1980). Fue realizada por RCTV y dirigida por César Bolívar, ambientada en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Fue protagonizada por Pierina España, José Luis Rodríguez, Carlos Olivier y Gustavo Rodríguez. Es una de las telenovelas venezolanas más exitosas de la historia.

Muere Teodoro Capriles (1982) Atleta, ciclista, nadador, cantante y pintor venezolano, medallista en los juegos Centroamericanos y del Caribe, y en los Juegos Bolivarianos.

Apple presenta el primer iPad (2010). Este dispositivo histórico, conocido como iPad 1G para diferenciarlo de las generaciones posteriores, marcó el inicio de una nueva era en la computación móvil, popularizando el uso de las tabletas a nivel mundial.

Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Accidente en la ARC tramo Aragua dejó un fallecido y un lesionado

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
Artículo anterior
Situación del clima hoy 27 de enero de 2026 según el INAMEH
Artículo siguiente
Inspector de la Policía de Naguanagua falleció en accidente de tránsito
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes