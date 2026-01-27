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Las efemérides de hoy 27 de enero nos recuerdan que muere Henri Pittier (1950) Ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico suizo. Pionero en la creación de parques nacionales en Venezuela.

Día del Nutrólogo Se trata de un día el que se homenajea a todos los profesionales que cada día cuidan del proceso de nutrición y de la alimentación de sus pacientes. Los nutriólogos son los encargados del proceso de nutrición y alimentación de las personas.

Nace Wolfgang Amadeus Mozart (1756) Compositor y pianista austriaco.

Un día como hoy nace Juan Crisóstomo Falcón (1820) Militar y político venezolano.

Muere Eduard Jenner (1823) Investigador, médico y poeta inglés. Está considerado como el padre de la inmunología, descubrió la vacuna contra la viruela.

Thomas Alva Edison obtiene la patente de la bombilla incandescente (1880).

El ingeniero e inventor germano-estadounidense, pionero de los videojuegos, Ralph H. Baer, y la empresa Magnavox; comienzan la producción de la primera videoconsola para el hogar de la historia, la Magnavox Odyssey (1972).

Efemérides de hoy 27 de enero

Se transmite el último capítulo de la telenovela Estefanía (1980). Fue realizada por RCTV y dirigida por César Bolívar, ambientada en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Fue protagonizada por Pierina España, José Luis Rodríguez, Carlos Olivier y Gustavo Rodríguez. Es una de las telenovelas venezolanas más exitosas de la historia.

Muere Teodoro Capriles (1982) Atleta, ciclista, nadador, cantante y pintor venezolano, medallista en los juegos Centroamericanos y del Caribe, y en los Juegos Bolivarianos.

Apple presenta el primer iPad (2010). Este dispositivo histórico, conocido como iPad 1G para diferenciarlo de las generaciones posteriores, marcó el inicio de una nueva era en la computación móvil, popularizando el uso de las tabletas a nivel mundial.

Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

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