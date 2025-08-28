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Las efemérides de hoy 28 de agosto nos recuerdan que un día como hoy muere Juan Gabriel (2016). Actor, cantautor, compositor, productor y filántropo mexicano, reconocido como uno de los artistas más influyentes, exitosos y premiados de América Latina. Su nombre real es Alberto Aguilera Valadez.

El inventor y editor estadounidense Rufus Porter funda la revista científica Scientific American (1845). Es la revista de publicación continua más antigua de los Estados Unidos.

También el ingeniero alemán Gottlieb Daimler obtiene el certificado de patente DRP 36423 para un vehículo con máquina motriz de petróleo o de gas (1885).

El químico farmacéutico estadounidense Caleb Bradham, inventor de la Pepsi en 1893, llamada inicialmente Brad’s Drink, decide cambiar su nombre a Pepsi-Cola. Ya que creía que su bebida ayudaba a la digestión, combinando los términos pepsina, una enzima digestiva, y cola, por la nuez de cola en la receta (1898).

Nace Jorge Liberato Urosa Savino (1942) Sacerdote, arzobispo y cardenal católico venezolano.

Nace Carlos Mata (1952) | Cantautor y actor de televisión, cine y teatro venezolano.

Se realizan en aguas venezolanas los primeros ejercicios navales entre la Armada de los Estados Unidos en conjunto con otras armadas latinoamericanas; conocido como UNITAS (1960).

El ministro bautista y activista estadounidense Martin Luther King da su famoso discurso ‘Yo tengo un sueño’ en los escalones del Monumento a Lincoln en Washington, D.C., frente a una multitud de aproximadamente 250.000 personas.

Efemérides de hoy 28 de agosto

Inician las obras para la construcción de la Línea 1 del Metro de Caracas, con la perforación del túnel en el sector de Gato Negro con destino a Propatria (1977). Fue inaugurado el 2 de enero de 1983 por el presidente Luis Herrera Campins, en su primera etapa, Propatria-La Hoyada.

Muere Miguel Otero Silva (1985) | Escritor, periodista, humorista y político venezolano.

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Inicia transmisiones Omnivisión por la frecuencia 12 en VHF (1988). Fue el primer canal de televisión por suscripción en Venezuela.

Se realiza la primera edición de la Copa Sudamericana, reemplazando a las antiguas Copas Merconorte y Mercosur (2002). Fue organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL,

Festividad de San Agustín.

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