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Las efemérides de hoy 28 de enero nos recuerdan que Inicia la historia del cine en Venezuela (1897). Se proyectan las primeras películas venezolanas de la historia, Célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo.

Batalla de Mucuritas (1817).

Declaración de la Independencia de Maracaibo (1821).

El ingeniero y político italiano Giovanni Battista Pirelli funda la empresa fabricante de neumáticos Pirelli, en Milán, Italia (1872).

Se inicia la construcción de la Torre Eiffel en París, Francia (1887).

Se funda la Liga Americana de Béisbol (1901). Fue desarrollada a partir de una liga menor, la Liga Oeste que aspiraba al estatus de liga mayor. El 11 de octubre de 1899, la Liga Oeste se renombró Liga Americana y el 29 de enero de 1900 se declaró Liga Mayor.

Nace Lewis Wilson (1920) Actor estadounidense, conocido por ser el primer actor en interpretar a Batman en la serie de televisión de 1943.

Nace Carlos Slim (1940) Empresario e ingeniero mexicano.

Efemérides de hoy 28 de enero

El inventor de la licuadora eléctrica, el polaco Stephen J. Poplawski, vende su negocio a John Oster Manufacturing Co., y este nombra a la licuadora, Osterizer, marca reconocida a nivel mundial (1946).

Un día se crea el juego de bloques de plástico Lego (1958). Además uno de los juguetes más recomendados.

También se funda el Instituto Postal Telegráfico, IPOSTEL (1978).

Se estrena en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño la versión restaurada por la Cinemateca Nacional de la película La escalinata (1994).

Hoy es el Día de la Zulianidad. Además del Día Internacional de la Protección de Datos.

Festividad de Santo Tomás de Aquino.

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