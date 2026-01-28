EntretenimientoArte y CulturaPortada

Efemérides de hoy 28 de enero, Día Nacional del Cine

By Danny Valdiviezo
0
69
Efemérides de hoy 28 de enero

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Las efemérides de hoy 28 de enero nos recuerdan que Inicia la historia del cine en Venezuela (1897). Se proyectan las primeras películas venezolanas de la historia, Célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo.

Batalla de Mucuritas (1817).

Declaración de la Independencia de Maracaibo (1821).

El ingeniero y político italiano Giovanni Battista Pirelli funda la empresa fabricante de neumáticos Pirelli, en Milán, Italia (1872).

Se inicia la construcción de la Torre Eiffel en París, Francia (1887).

Se funda la Liga Americana de Béisbol (1901). Fue desarrollada a partir de una liga menor, la Liga Oeste que aspiraba al estatus de liga mayor. El 11 de octubre de 1899, la Liga Oeste se renombró Liga Americana y el 29 de enero de 1900 se declaró Liga Mayor.

Nace Lewis Wilson (1920) Actor estadounidense, conocido por ser el primer actor en interpretar a Batman en la serie de televisión de 1943.

Nace Carlos Slim (1940) Empresario e ingeniero mexicano.

Efemérides de hoy 28 de enero

El inventor de la licuadora eléctrica, el polaco Stephen J. Poplawski, vende su negocio a John Oster Manufacturing Co., y este nombra a la licuadora, Osterizer, marca reconocida a nivel mundial (1946).

Un día se crea el juego de bloques de plástico Lego (1958). Además uno de los juguetes más recomendados.

También se funda el Instituto Postal Telegráfico, IPOSTEL (1978).

Se estrena en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño la versión restaurada por la Cinemateca Nacional de la película La escalinata (1994).

Hoy es el Día de la Zulianidad. Además del Día Internacional de la Protección de Datos.

Festividad de Santo Tomás de Aquino.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Bono de 40 dólares en Patria en enero 2026, ¿quiénes lo cobran?

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
Artículo anterior
Clima para hoy 28 de enero de 2026 en Venezuela según el INAMEH
Artículo siguiente
Choque en la ARC tramo Guacara dejó una persona lesionada
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes