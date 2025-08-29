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Las efemérides de hoy 29 de agosto nos recuerdan que un día como hoy se nacionaliza el Petróleo en Venezuela (1975). El presidente Carlos Andrés Pérez firma la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera, conocida oficialmente como la Ley que Reserva al Estado la Industria de los Hidrocarburos. La ley entró en vigencia el 1 de enero de 1976.

Muere Edmond Hoyle (1769) Escritor británico, conocido por sus trabajos sobre las reglas del juego de cartas, considerado el padre del whist, un juego de naipes de origen británico precursor del popular bridge.

Se firma el Tratado de Río de Janeiro donde Portugal reconoce la independencia de Brasil (1825).

El estado Zulia adopta su propio himno regional, titulado Sobre Palmas, con música de José Antonio Chávez y letra de Udón Pérez (1909).

Nace Michael Jackson (1958) Cantante, compositor, bailarín y filántropo estadounidense, conocido como el rey del pop.

Efemérides de hoy 29 de agosto

La banda de rock británica The Beatles, da su último concierto oficial en Candlestick Park, San Francisco, Estados Unidos, perteneciente a la gira The Beatles 1966 US tour (1966). Después de haber decidido no hacer más conciertos, el 30 de enero de 1969 la banda da un pequeño concierto en la azotea de Apple Corps en Londres, estudio de grabación de la banda.

Nace Lucero (1969) | Cantante, actriz, presentadora de televisión y empresaria mexicana.

La atleta venezolana Adriana Carmona se convierte en la primera mujer en ganar una medalla olímpica para Venezuela, cuando en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ganó la medalla de bronce en taekwondo (2004).

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Atentos! Ingreso Contra la Guerra Económica de los pensionados fue reactivado

Se estrena la película dramática venezolana La distancia más larga, escrita y dirigida por Claudia Pinto Emperador (2014). Filmada casi en su totalidad en los majestuosos paisajes de la Gran Sabana, es una de las películas más exitosas del cine venezolano.

Hoy se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Día Internacional del Cartero. Además del Día Internacional del Videojuego. Día Internacional del Gamer.

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