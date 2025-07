Compartir

Las efemérides de hoy 29 de julio, nos recuerdan que un día como hoy murió el pintor valenciano Arturo Michelena. Michelena murió a los 35 años de edad aquejado por la tuberculosis, dejando numerosas obras inconclusas. Fallece, en su casa de La Pastora en Caracas.

Se inaugura el Arco de Triunfo de París, ubicado en el extremo oeste de los Campos Elíseos, Francia (1836). Fue construido por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar las victorias del ejército francés, especialmente la batalla de Austerlitz en 1805.

Se crea por decreto presidencial de Eleazar López Contreras la Radio Difusora Nacional de Venezuela, RDNV, hoy Radio Nacional de Venezuela, RNV (1936). Su primera transmisión fue en diciembre de ese año desde el Palacio de Miraflores, utilizando la frecuencia de 630 kHz en amplitud modulada.

Los restos de Arturo Michelena son ingresados al Panteón Nacional (1948).

El ciclista Julio César León se convierte en el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos en la historia, fue en las Olimpiadas de Londres 1948 (1948).

El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, crea la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA (1958). Es la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil.

Terremoto de Caracas (1967). Fue un movimiento sísmico ocurrido a las 8:05 p.m., con epicentro en el Litoral Central y una duración aproximada de 35 segundos, afectando principalmente las zonas de Altamira, Los Palos Grandes y el propio Litoral Central.

Nace Fernando Alonso (1981) Piloto español.

Microsoft y Yahoo! anuncian que el buscador de internet Bing reemplaza a Yahoo! Search (2009). El cambio fue implementado a principios del 2012. Historia del primer buscador de Internet.

Muere Urbano Ramón Lugo Rivero (2017) Beisbolista venezolano, primero en lanzar un no hit no run en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional LVBP. El 6 de enero de 1973 jugando para los Leones del Caracas lanza un no hit no run contra los Tiburones de La Guaira, venciendolos 6 a 0.

Día Internacional del Tigre.

