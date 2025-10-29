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Las efemérides de hoy 29 de octubre nos recuerdan que un día como hoy nace Edmund Halley (1656), astrónomo, geofísico, matemático, meteorólogo y físico británico. Conocido por haber calculado la órbita del cometa Halley, nombrado así en su memoria.

Muere Joseph Pulitzer (1911) Editor estadounidense de origen judío húngaro.

Nace Baruj Benacerraf (1920) Médico venezolano ganador del Premio Nobel de Medicina en 1980.

Es proclamada oficialmente la República de Turquía, en la nueva capital de Ankara (1923).

Nace Kate Jackson (1948) Actriz estadounidense, conocida por interpretar a Sabrina Duncan en la serie de televisión Los Ángeles de Charlie.

Efemérides de hoy 29 de octubre

Empresas Polar lanza al mercado la malta Maltín Polar (1951).

Se crea el Comité Cívico Militar (1957). Agrupación que junto a la Junta Patriótica terminan con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.

Un día como hoy se transmite el primer mensaje a través de ARPANET antecesor del Internet (1969). ARPANET fue una red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Primera Computadora de la Historia.

Se lanza el Satélite VENESAT-1 Simón Bolívar. Primer satélite artificial de Venezuela (2008).

Día Nacional Escolar para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

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