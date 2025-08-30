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Las efemérides de hoy 30 de agosto nos recuerdan que RCTV transmitió el último episodio de la telenovela Por estas calles (1994). Está considerada como una de las telenovelas venezolanas más exitosas de todos los tiempos, con una enorme popularidad debido a sus temáticas políticas y sociales.

En el Colegio Federal de Maracaibo, María Oquendo se gradúa de Maestra de Instrucción Primaria (1885). Es la primera mujer que obtiene un título universitario de maestra en Venezuela.

El paleontólogo estadounidense Charles Walcott, descubre el esquisto de Burgess en una excavación en el Parque Nacional Yoho en las Montañas Rocosas canadienses (1909). Es uno de los más importantes descubrimientos en la historia de la paleontología. Dinosaurios encontrados en Venezuela.

Nace Nancy Wake (1912) Enfermera y periodista neozelandesa, que sirvió como espía británica durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Apodada por los nazis como el ratón blanco por ser tan escurridiza, fue una figura destacada en los grupos maquis de la resistencia francés.

Se crea la Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA (1957). Es una institución gremial que agrupa a los anunciantes publicitarios de Venezuela.

La empresa neerlandesa de tecnología Philips presenta en la Feria Berlin Radio Show la primera cinta de grabación compacta, conocida como casete y la primera grabadora compacta de casete, el Philips EL 3300 (1963).

Efemérides de hoy 30 de agosto

Nace Cameron Diaz (1972) | Actriz y modelo estadounidense.

El presidente Carlos Andrés Pérez mediante el Decreto Nro. 1123 constituye la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA (1975). PDVSA absorbe el 2 de noviembre de ese mismo año.

Aparece el primer Doodle de Google de la historia y fue en honor al Burning Man Festival de 1998 (1998). ¿Cuál fue la primera página web de la historia?

Se estrena la película dramática documental venezolana El regreso, dirigida por Patricia Ortega (2013). Fue la ganadora a mejor película de ficción en el Festival del Cine Venezolano.

Muere Mijaíl Gorbachov (2022) | Abogado y político ruso, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Festividad de Santa Rosa de Lima.

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