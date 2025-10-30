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Las efemérides de hoy 30 de octubre nos recuerdan que el Libertador Simón Bolívar recibe la Espada del Perú por las victorias en las Batallas de Junín y Ayacucho (1825).

Muere Bartolomé Salom (1863) Militar venezolano.

Nace Agustín Lara (1900) Cantante y compositor mexicano.

Muere Henry Dunant (1910) Empresario, filántropo y humanista suizo, fundador de la Cruz Roja.

Muere Sakichi Toyoda (1930) Inventor e industrial japonés, conocido como el rey de los inventores japoneses y el padre de la Revolución Industrial japonesa. Fundador de la compañía Toyota Industries Corporation.

Efemérides de hoy 30 de octubre

Nace Diego Armando Maradona (1960) Futbolista y director técnico argentino.

Nace Ashley Graham (1987) Modelo de talla grande estadounidense, famosa por aparecer en la portada de revistas de moda como Vogue, Glamour y Elle, además de haber formado parte de varias campañas de Levi.

Se inaugura el Millennium Mall (2008).

Lionel Messi hace historia al ganar su octavo Balón de Oro (2023). Es un premio otorgado anualmente desde 1956, por la revista francesa especializada en fútbol mundial, France Football.

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