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Efemérides de hoy 30 de septiembre, Día de la Batalla de Bárbula

By Danny Valdiviezo
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Efemérides de hoy 30 de septiembre

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides de hoy 30 de septiembre, nos recuerdan que un día como hoy se libró en Naguanagua la Batalla de Bárbula. En el cual combatieron ejércitos de Colombia y Venezuela. Al mando de Atanasio Girardot, Rafael Urdaneta y Hermógenes Maza.

Muere Jerónimo de Estridón (420) Religioso, teólogo e historiador romano. Es uno de los padres de la Iglesia latina y santo cristiano que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín por encargo del papa Dámaso I.

Se funda la parroquia San José de Chacao (1769).

Muere Atanasio Girardot (1813) Militar colombiano en la Batalla de Bárbula. Sus restos reposan en la Catedral de Valencia.

Inicia operaciones la primera central hidroeléctrica de la historia. Fue construida por H. F. Rogers en el río Fox en Appleton, Wisconsin, Estados Unidos (1882). Posteriormente se llamaría Compañía de Luz Appleton Edison.

Efemérides de hoy 30 de septiembre

Se inaugura el Times Square Theater (1920).

Primera emisión de Los Picapiedra (1960).

Se reinaugura el Estadio Nueva Esparta (2007).

Muere Joaquín Salvador Lavado Tejón (2020)  Humorista gráfico e historietista argentino, conocido como Quino, creador de la tira cómica Mafalda.

Día de la Secretaria.

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