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Las efemérides de hoy 31 de octubre, nos recuerda que el 31 de octubre se celebra el Día Internacional del Arroz. Una efeméride dedicada a destacar las bondades y beneficios del arroz, considerado el cereal más importante en la dieta alimenticia.

Los ingleses William Procter y James Gamble, el primero fabricante de velas y el segundo de jabón, establecidos en la ciudad de Cincinnati, Estados Unidos; fundan la empresa Procter & Gamble (1837).

Muere Harry Houdini (1926) Ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado estadounidense.

Nace Michael Collins (1930) Astronauta estadounidense. Fue miembro de la tripulación y piloto del módulo de mando del Apolo 11 que llegó a la Luna. Curiosidades de la Llegada del Hombre a la Luna.

Un día como hoy nace Alí Primera (1941) Cantante, poeta y activista político venezolano.

Se realiza el primer juego amistoso en la historia entre los eternos rivales, ganando el Magallanes BBC 4 a 0 al Cervecería Caracas (1942).

Los partidos políticos AD, COPEI y URD firman el Pacto de Punto Fijo (1958).

Efemérides de hoy 31 de octubre

El Castillo de Araya es declarado Monumento Histórico Nacional (1960).

Se funda el equipo Tiburones de La Guaira (1962).

El presidente Rafael Caldera ordena la intervención y el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela. La acción se conoció como Operación Canguro, dejó un saldo de 10 estudiantes muertos, cientos de heridos y clases suspendidas por dos años (1969).

Se inaugura el Hotel Caracas Hilton, hoy Hotel Alba Caracas (1969).

Omar Vizquel debuta en el Béisbol Profesional de Venezuela con los Leones del Caracas en un juego contra los Navegantes del Magallanes (1984).

Muere Teodoro Petkoff (2018) Economista y político venezolano.

Se inaugura en India la estatua más alta del mundo, la Estatua de la Unidad (2018).

Hoy se conmemora el Día Mundial del Ahorro. Día del Poeta Virtual.

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