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Las efemérides de hoy 4 de diciembre nos recuerdan que un grupo de colonos ingleses en Berkeley Plantation; Virginia, realizan la primera celebración del Día de Acción de Gracias en la historia (1619).

Batalla de Guedequis (1810).

Muere Joseph Mohr (1848) Compositor austriaco, autor del villancico navideño Noche de Paz..

Se publica el primer número del Registro Oficial, el cual funcionaría como diario oficial del Estado venezolano hasta la aparición de la Gaceta Oficial en 1872 (1861).

Un día como hoy nace Bárbaro Rivas (1893) Pintor ingenuo venezolano.

También nace José María Vélaz (1910) Sacerdote jesuita, fundador de Fe y Alegría.

Muere Cipriano Castro (1924) Militar y político venezolano.

Jaime Lusinchi del partido AD es elegido presidente de Venezuela (1983).

Carlos Andrés Pérez del partido AD es elegido presidente de Venezuela (1988).

Efemérides de hoy 4 de diciembre

El presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush visita a Venezuela (1990).

Se crea Paramount Global, conocido como Paramount, tras la fusión de CBS Corporation y Viacom (2019). Es un conglomerado multinacional estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento con sede en Nueva York.

Día Internacional de los Bancos.

Día de Santa Bárbara.

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