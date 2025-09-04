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Las efemérides de hoy 4 de septiembre nos recuerdan que se celebra el Día del Empleado conmemorando la promulgación de la Ley de Carrera Administrativa en 1970. La cual regula la relación entre el Estado y sus funcionarios.

El rey Felipe II de España, mediante Real Cédula expedida en San Lorenzo de El Escorial, concede a la ciudad de Caracas el escudo de armas de Santiago de León de Caracas, petición hecha por Simón de Bolívar y Castro, conocido como el Mozo, antepasado de Simón Bolívar (1591). El 13 de abril del 2022 el escudo es cambiado por la Alcaldía de Caracas.

Se funda la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos con el nombre oficial de El Pueblo de la Reina de los Ángeles (1781). Los Ángeles, famosa por su letrero de Hollywood.

Muere Santiago Mariño (1854) Militar y político venezolano.

El inventor, científico y empresario estadounidense Thomas Alva Edison inaugura en Manhattan, Nueva York, la primera central eléctrica de la historia.

Se funda la compañía de automóviles deportivos Jaguar Cars (1922). Fundada como Swallow Sidecar Company por William Lyons, fue renombrada Jaguar Cars.

Nace John McCarthy (1927) Ingeniero, matemático e informático teórico estadounidense, pionero en el campo de la inteligencia artificial.

Se crea la Copa de Campeones de Europa, hoy Liga de Campeones de la UEFA, conocida como Champions League (1955).

Efemérides de hoy 4 de septiembre

Se realiza el primer partido de la historia de la Copa de Campeones de Europa, conocida como Champions League, entre el S. C. Portugal y el F. K. Partizan finalizando con un empate a tres goles en el Estadio Nacional de Lisboa (1955).

Larry Page y Sergey Brin fundan Google Inc. (1998). La compañía estrena en internet su motor de búsqueda el 27 de septiembre, considerada esta la fecha de aniversario de Google.

Muere Gustavo Cerati (2014) Cantautor y productor argentino.

Se declara Santa a la Madre Teresa de Calcuta en una ceremonia presidida por el papa Francisco en la plaza de San Pedro, en el Vaticano (2016). La Madre Teresa es conocida por su santidad y dedicación a los más necesitados, considerada como una de las figuras más admiradas del siglo XX por su labor humanitaria.

Hoy se celebra Día Internacional del Taekwondo, como el Día Mundial de la Salud Sexual.

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