Las efemérides de hoy 7 de agosto Simón Bolívar se convierte por primera vez en presidente de Venezuela tras el triunfo en la Campaña Admirable y su entrada triunfal a Caracas, durante el inicio de la Segunda República (1813). Ejerció el cargo hasta el 11 de diciembre de 1814.

Batalla de Boyacá (1819). Está considerada la victoria más decisiva de la guerra de independencia de Colombia que aseguró el triunfo de la Campaña Libertadora de Nueva Granada.

Nace Don Larsen (1929) Lanzador de béisbol profesional estadounidense, conocido por ser el primer pitcher en la historia en lanzar un juego perfecto en una Serie Mundial. La hazaña la realizó en el quinto juego de la Serie Mundial de 1956.

Nace Jimmy Wales (1966) Empresario de internet estadounidense, cofundador de Wikipedia, junto a Larry Sanger. Curiosidades de Wikipedia.

Se inaugura el Parque de Recreación Los Chorros en Caracas (1971).

Muere Rosario Castellanos (1974) | Escritora y diplomática mexicana.

La NASA informa que estudios realizados al meteorito Allan Hills 84001, descubierto el 27 de diciembre de 1984 por una expedición del Instituto Smithsoniano estadounidense en la Antártida, se encontraron indicios que sugieren la posible existencia de vida unicelular en el planeta Marte.

Barry Bonds conecta el cuadrangular 756 e impone un nuevo récord en las Grandes Ligas. Es el máximo jonronero de la historia de la MLB (2007).

Muere Nancy Wake (2011) | Enfermera y periodista neozelandesa, que sirvió como espía británica durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Apodada por los nazis como el ratón blanco por ser tan escurridiza, fue una figura destacada en los grupos maquis de la resistencia francesa y la mujer del bando aliado con más condecoraciones militares, obteniendo la Legión de Honor, la Medalla de la Resistencia, la George Medal y la Medalla de la Libertad.

Muere Carlos Almenar Otero (2018) Cantante y compositor venezolano.

