Las efemérides de hoy 8 de agosto nos recuerdan que se celebra hoy el Día del Gato. Fue creado en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Es un día para concienciar sobre la importancia de los gatos y aprender maneras de ayudarlos y protegerlos.

Batalla de Juan Griego (1817). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

Se libró un día como hoy la Batalla de Cumarebo (1821). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

La Electricidad de Caracas pone en funcionamiento la Estación El Encantado, ubicada al este de El Hatillo, en el estado Miranda.

Se realiza la primera edición de la Copa Davis, entre el 8 y el 10 de agosto, en Longwood Cricket Club, Massachusetts, Estados Unidos (1900).

Nace Paul Dirac (1902) | Ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico, pionero en la física cuántica.

Se funda el Ateneo de Caracas (1931). Es una institución privada sin fines de lucro, dedicada a la expresión y formación artística.

Nace Simón Díaz (1928) | Cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano, uno de los mayores exponentes musicales de Venezuela. Es conocido como El Tío Simón y es el autor de la canción, Caballo viejo.

Se establece la filial de Bayer en Venezuela, bajo el nombre de Laboratorios Bayer C.A. (1950).

El empresario Pablo Morales compra el equipo Cervecería Caracas BBC a Martín Tovar Lange por 75.000 bolívares, convirtiéndose en propietario con Oscar ‘Negro’ Prieto como socio de palabra (1952).

Se crea la Compañía Anónima Metro de Caracas, con el objetivo de desarrollar y operar un sistema de transporte masivo en la ciudad (1977).

Los restos mortales de Antonio Guzmán Blanco son ingresados al Panteón Nacional (1999).

Muere Olivia Newton-John (2022) Cantante, actriz y activista británica-australiana, conocida por su papel de Sandy Olsson en la película Grease.

Día del Orgasmo Femenino.

