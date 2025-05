Compartir

Las efemérides de hoy 8 de mayo nos recuerdan que se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La fecha sirve cada año como una oportunidad especial para reconocer la bondad, la valentía y el altruismo de más de 16 millones de voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo

Simón Bolívar abandona Bogotá y se despide para siempre de Manuelita Sáenz, su compañera y aliada en la lucha por la independencia (1830).

El Dr. John Stith Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, Georgia, produce un jarabe con agua carbonatada que contenía extractos de hojas de coca, su contador, Frank Robinson, le da el nombre de Coca-Cola, diseña el logo y traza la letra original.

Nace Tito Salas (1887) Pintor venezolano.

Alberto Espinoza Blanco y Mila Fernández de Espinoza crean la marca Helados EFE, produciendo y vendiendo helados caseros en La Candelaria, Caracas (1926).

Nace Fujio Masuoka (1943) Ingeniero eléctrico japonés, inventor de la memoria flash.

Se crea la Confederación Asiática de Fútbol, AFC (1954). Es el máximo ente del fútbol en Asia. Datos interesantes del Fútbol.

La banda de rock británica The Beatles, lanza el álbum Let It Be, en español: Déjalo estar o Déjalo ser (1970). Es el duodécimo y último álbum de estudio considerado como el último disco de la banda, ya que se lanzó después de Abbey Road, publicado en septiembre de 1969.

La OMS acepta el informe final de la erradicación de la viruela, declarando que la enfermedad había sido eliminada en todo el mundo (1980).

Apple Computer gana un juicio histórico a Apple Corps, propiedad de los Beatles (2006). En 1978, inician las disputas legales. Apple Corps denuncia a Apple Computer por infracción de marcas registradas por el uso del nombre y logo Apple.

Día Mundial contra el Cáncer de Ovario. Día del Entrenador Deportivo. Día de la Victoria en Europa.

