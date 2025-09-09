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Las efemérides de hoy 9 de septiembre, se celebra el El Día Mundial de la Agricultura se celebra anualmente. El 9 de septiembre como homenaje a aquellas personas que dedican su vida al cultivo de la tierra con la finalidad de producir alimentos de la máxima calidad para el consumo de una sociedad creciente.

En el Segundo Congreso Continental la convención de delegados de las Trece Colonias, determina que el nombre oficial del país será Estados Unidos de América (1776).

Nace Harland David Sanders (1890) Empresario estadounidense, conocido como el Coronel Sanders o Coronel Kentucky, fundador de Kentucky Fried Chicken KFC.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Florida, liderado por Robert Cade, crea la bebida isotónica Gatorade, formulada para rehidratar y reponer carbohidratos y electrolitos.

Se transmite el primer episodio de El túnel del tiempo (1966). Es una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción sobre dos científicos que viajan a través del tiempo para corregir errores históricos.

Nace Adam Sandler (1966) Actor, comediante, músico, productor y guionista estadounidense, conocido por sus exitosas comedias cinematográficas y por su trabajo en Saturday Night Live.

La compañía japonesa JVC lanza la videograbadora analógica Video Home System, conocida como VHS (1976). El VHS se convirtió en el formato estándar del mercado al ganarle la guerra de formatos al Betamax de Sony, debido a la mayor duración de sus cintas.

Efemérides de hoy 9 de septiembre

Se inaugura el Museo Judío de Berlín, Alemania (2001). Es uno de los mayores museos judíos de Europa.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presenta durante un evento de Apple en Cupertino, California, el Apple Watch, el primer reloj inteligente creado por la empresa (2014). El Apple Watch salió a la venta el 24 de abril del 2015.

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Lionel Messi, con un triplete ante Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas a Catar, llega a 79 goles y supera el récord de máximo goleador histórico de las selecciones sudamericanas que tenía el legendario Pelé con 77 (2021).

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques.

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