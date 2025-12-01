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Las efemérides del 1 de diciembre destaca que un día como hoy se fundó en 1925 la Federación Venezolana de Fútbol. Es el ente que coordina el fútbol en nuestro país y una de las federaciones deportivas más conocidas.

Uno de los lugares más emblemáticos de la capital como lo es el Hotel Tamanaco se inaugura un día como hoy en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El hotel comenzó a operar en el año 1953.

En el año 1914, un día como hoy se fundó en la ciudad de Maracaibo el diario Panorama.

Un día como hoy nació Woody Allen (1935) | Actor y director estadounidense.

Raúl Leoni del partido AD es electo Presidente de Venezuela (1963).

Rafael Caldera del partido COPEI es elegido Presidente de Venezuela (1968).

Un día como hoy se enciende la tradicional Cruz del Ávila y de varias ciudades.

Efemérides del 1 de diciembre

Un día como hoy en el año 1979, Venezolana de Televisión transmite el programa Venezuela a Joven a la una de la tarde con la señal a color.

Inicia transmisiones el canal de noticias Globovisión en 1994.

El Carnaval de El Callao es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (2016).

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Hoy se celebra también: Día del Farmacéutico.

Día Panamericano del Bioquímico,

Día Panamericano del Químico.

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Día Mundial sobre el Uso del Cinturón de Seguridad, Día del Sufragio Universal. Además del Día del Ama de Casa. Faltan desde hoy 30 días para que termine el 2025.

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