Compartir

Las efemérides de hoy 10 de diciembre nos recuerda que un día como hoy en 1997 se proclama el Día Internacional de los Derechos de los Animales. El objetivo es reflexionar y concienciar sobre el respeto que se debe tener hacia todos los seres del planeta.

Muere José Leonardo Chirino (1796) Zambo venezolano.

Un día como hoy muere José Ángel Lamas (1814) Compositor venezolano.

Última Proclama del Libertador Simón Bolívar (1830).

Muere Karl Drais (1851) Investigador e inventor alemán, conocido por inventar la laufmaschine o máquina de correr, denominada draisiana en su honor. Precursor del velocípedo o bicicleta.

Un día como hoy se libró la Batalla de Santa Inés (1859).

Se realiza la primera entrega de los Premios Nobel en la historia (1901).

Es recuperada en la ciudad italiana de Florencia, La Gioconda o Mona Lisa después de haber sido sustraída del Museo del Louvre el 21 de agosto de 1911. Por el artista y trabajador italiano del museo Vincenzo Peruggia (1913). A partir de este momento, la Mona Lisa se convierte en la pintura más famosa del mundo.

Efemérides del 10 de diciembre

Se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

Nace Ana Gabriel (1955) Cantautora mexicana.

El general Marcos Pérez Jiménez inaugura el Club de Oficiales Simón Bolívar, hoy conocido como el Círculo Militar de Maracay (1955).

Empresas Polar lanza al mercado la Harina P.A.N. (1960).

Se inaugura el Museo Aeronáutico Luis Hernán Paredes, conocido como Museo Aeronáutico de Maracay (1963).

Nelson Mandela recibe el Premio Nobel de la Paz (1993).

Muere Juan Ernesto López (2018) | Humorista venezolano, conocido como Pepeto.

La empresa Goodyear anuncia el cese de operaciones en Venezuela (2018).

El artista venezolano Oscar Olivares inaugura el mural ecológico más grande del mundo, hecho con más de 400.000 tapas plásticas, en Guatire, estado Miranda (2022).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas