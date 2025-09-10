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Las efemérides del 10 de septiembre, se celebra el Día de la Prevención del Suicidio. El suicidio es una problemática de salud pública que puede afectar a cualquier familia. Hablar, escuchar y pedir ayuda pueden ser claves para prevenirlo.

Muere Mary Wollstonecraft (1797) | Escritora y filósofa inglesa, considerada una figura destacada del mundo moderno y la primera filósofa feminista de la historia. Estableció las bases del feminismo liberal, convirtiéndola en una de las mujeres más populares de Europa de la época.

Nace Luis Razetti (1862) | Médico venezolano.

Nace Gunpei Yokoi (1941) | Desarrollador de videojuegos japonés, creador del icónico videojuego Mario Bros junto a Shigeru Miyamoto.

Se funda la Federación Venezolana de Bowling FVB (1953).

Mickey Mantle conecta el jonrón más largo de las Grandes Ligas de Béisbol con 634 ft. o 193 m. Fue conectado cuando jugaba para los Yankees de Nueva York contra los Tigres de Detroit en el estadio Briggs en Detroit, Michigan (1960).

Nace Jack Ma (1964) | Emprendedor y empresario chino, fundador de la empresa de negocios de internet Alibaba Group. Su principal negocio es el comercio electrónico, competidor directo de eBay y Amazon.

Efemérides del 10 de septiembre

Se crea la Biblioteca Ayacucho en Caracas (1974). Es una institución cultural encargada de reeditar y publicar clásicos de la literatura latinoamericana y otros textos relevantes, contribuyendo así a la preservación y difusión del patrimonio literario de la región.

Se transmite el primer episodio de El príncipe del rap en Bel-Air (1990). Es una telecomedia estadounidense, producida por la cadena NBC. Fue protagonizada por Will Smith que ya tenía una destacada carrera en la música.

Los estudiantes Alan Emtage, Bill Heelan y Peter Deutsch de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, lanzan el primer motor de búsqueda de internet en la historia, Archie (1990).

Apple pone a la venta el iPhone 5s (2013). Es un teléfono inteligente de gama alta, primero de la compañía en utilizar el reconocimiento de huellas dactilares, conocido en Apple como TouchID.

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