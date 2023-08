Compartir

Las efemérides del 11 de agosto, nos recuerdan que un día como hoy se celebra la Batalla de Naguanagua fue un enfrentamiento militar librado en 1822. En el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela, entre las fuerzas realistas y patriotas con victoria de las segundas.

Batalla de Naguanagua (1822).

Nace Frank Epperson (1894) | Inventor y empresario estadounidense, conocido por inventar la paleta de helado en 1905, a la edad de 11 años. En 1923 patenta su invento con el nombre de Epsicle y luego le cambia el nombre a Popsicle.

Muere Andrew Carnegie (1919) | Industrial, empresario y filántropo estadounidense.

Nace Lucho Gatica (1928) | Actor y cantante chileno.

Babe Ruth se convierte en el primer miembro del Club de los 500 jonrones de las Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York (1929).

Se publica la primera edición de Doña Bárbara (1929).

El general Román Delgado Chalbaud inicia la expedición del Falke (1929). Fue una operación militar en Cumaná, organizada por exiliados venezolanos en Europa y dirigida por el general Román Delgado Chalbaud que tenía como objetivo derrocar la dictadura de Juan Vicente Gómez. El gobierno para derrotar la insurrección utilizó por primera vez la Aviación Militar de Venezuela en operaciones de este tipo. La expedición fue derrotada.

Nace Susana Duijm (1936) Actriz, modelo y reina de belleza venezolana, primera hispanoamericana en ganar el concurso internacional Miss Mundo en 1955.

Se inaugura la Plaza Francia o Plaza Altamira en Caracas (1945).

Nace Stephen Wozniak (1950) Ingeniero, inventor, empresario y filántropo estadounidense, cofundador de Apple.

Nace Gustavo Cerati (1959) | Cantautor y productor argentino.

Muere Vicente Emilio Sojo (1974) | Educador y compositor venezolano.

Efemérides del 11 de agosto

Muere Pedro Estrada (1989) Político y policía venezolano, apodado El Chacal de Güiria. Fue el segundo y más longevo Director de la Seguridad Nacional que sirvió como policía política del gobierno del presidente Marcos Pérez Jiménez.

El lanzador venezolano Wilson Álvarez, jugando para los Medias Blancas de Chicago realiza un no hit no run contra los Orioles de Baltimore (1991). Es el primer venezolano en lanzar un no hit no run en las Grandes Ligas de Béisbol. Récords del Béisbol MLB.

Se realiza la primera compraventa por internet 100% digital (1994). Dan Kohn a través del sitio web Netmarket desde Nashua, New Hampshire, vende por 12,48 dólares más gastos de envío, un CD del álbum Ten Summoner’s Tales del cantante Sting a Phil Brandenberger, en Filadelfia. La transacción se realizó de forma segura con una tarjeta de crédito, protegida por una encriptación PGP. Ventajas y Desventajas de Comprar en Amazon desde Venezuela.

Muere George Devol (2011) Ingeniero e inventor estadounidense, pionero en la industria robótica y creador del primer robot industrial. Fundó junto a Joseph Engelberger la primera empresa de robótica de la historia, Unimation.

Día Mundial del Hip Hop.