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Las efemérides del 11 de diciembre nos recuerdan que un día como hoy nace en Valencia en el año 1928, el locutor y presentador Renny Ottolina. Es por ello que hoy se celebra el día del Locutor en Venezuela.

Nace Francisco Rodríguez del Toro (1761) General venezolano.

Un día como hoy nace Joseph Mohr (1792) Compositor austriaco, autor del villancico navideño Noche de Paz. Costumbres y Tradiciones Navideñas en Venezuela.

Nace James L. Kraft (1874) Empresario e inventor canadiense-estadounidense, primero en patentar el queso procesado y fundador de Kraft Foods Inc.

También un día como hoy nace Carlos Gardel (1890), actor y cantante argentino.

Inicia operaciones comerciales la emisora YVIBC (1930). Fundada el 9 de diciembre de 1930 por el Grupo 1BC, cambia de nombre en 1935, a Radio Caracas Radio – RCR 750 AM. En 2019, cesa sus operaciones en señal abierta y continúa transmitiendo por su página web y YouTube.

Efemérides del 11 de diciembre

Nace Dámaso Blanco (1941) Beisbolista venezolano.

Se inaugura el Teleférico de Caracas o Teleférico Warairarepano (1955).

Se inaugura la Plaza Urdaneta en Caracas (1955).

El general Marcos Pérez Jiménez inaugura la Carretera Panamericana de Los Teques, tramo Coche-Tejerías (1956).

Hoy se celebra Día Nacional del Juez, además del Día Nacional del Locutor. Como el Día Internacional de las Montañas. Y Día del Tango.

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