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Las Efemérides del 11 de noviembre destacan que se celebra el Día de Luis Aparicio. Desde 2011 se viene celebrando esta fecha en honor a nuestro jugador que fue exaltado al Salón de la Fama de las mayores.

En el año 1918 se termina la Primera Guerra Mundial con un tratado de paz que duró poco tiempo. Para 1871 se jugó el primer torneo de fútbol de la historia cuando se funda la FA Cup, con el fin de impulsar el deporte.

Para 1949 Los Morros de San Juan en el estado Guárico pasan a ser monumentos nacionales. Un día como hoy en 1926 se inaugura la Ruta 66 una de las rutas más conocidas y famosas de Estados Unidos.

Rómulo Betancourt, presidente venezolano ordena que el país rompa relaciones con Cuba en el año 1961. Los famosos Demi Moore (1962) y el actor Leonardo DiCaprio (1974) están hoy de cumpleaños.

Yaser Arafat, un líder nacionalista palestino falleció un día como hoy en 2004. Era ingeniero civil y una persona que buscaba mejoras para su país. En el año 2006, se lanza Playstation 3 de la mano de la internacional Sony.

Efemérides del 11 de noviembre

La selva amazónica es declarada entre las siete maravillas del mundo en el año 2011. Dicho lugar tuvo mucha repercusión en la cumbre del cambio climático de Egipto. Es considerada uno de los pulmones del planeta.

Los veteranos de Guerra de Estados Unidos celebran su día hoy con eventos donde siempre se hacen llamados a la paz. Es el día Mundial de Shopping en el mundo, en Estados Unidos y Europa hacen jornadas de compras.

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Es del día de los santos: San Bartolomé el Joven de Rossano, San Cristiano, monje y mártir, San Juan el Limosnero. Además de Santa Marina de Omura, San Menas de Egipto, San Menas el solitario, San Teodoro el Estudita y San Toribio de Cantabria.

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