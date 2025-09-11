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Las efemérides del 11 de septiembre, nos recuerdan que se producen los atentados terroristas en Estados Unidos (2001). También conocidos como 11-S, fueron una serie de ataques suicidas coordinados por el grupo terrorista Al Qaeda, que tuvieron un impacto profundo en la política y la sociedad estadounidense.

Se funda la Universidad del Zulia, LUZ (1891). Es una universidad pública y autónoma, considerada como una de las más prestigiosas de Venezuela.

Nace Jacinto Convit (1913) Médico y científico venezolano, reconocido por su lucha contra las enfermedades infecciosas desatendidas, considerado un héroe de la salud pública en Venezuela.

Nace Luis ‘Camaleón’ García (1929) | Beisbolista venezolano, considerado uno de los mejores tercera base de su época, conocido por haber jugado 732 partidos consecutivos, por ser el primer jugador en conectar 1.000 hits en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Se promulga la Ley de Censo Electoral y de Elecciones, y se crea el Consejo Supremo Electoral, CSE (1936). En 1946, organiza las primeras elecciones por voto universal y directo para los cargos del poder público nacional.

Se transmite el último episodio del Superagente 86 (1970). Es una serie de televisión estadounidense ambientada en la Guerra Fría que parodiaba a las películas y series de espías.

Efemérides del 11 de septiembre

Muere Salvador Allende (1973) Médico y político chileno, conocido por ser el primer presidente socialista elegido democráticamente en América Latina.

Nace María Gabriela de Faría (1992) | Actriz, cantante y filántropa venezolana, conocida por su papel como Isabella Pasquali en la serie juvenil Isa TKM de Nickelodeon; y por interpretar a Angela Spica en la película Superman del 2025.

Se estrena la película estadounidense de comedia dramática Green Book: una amistad sin fronteras (2018). Fue la ganadora del premio Óscar a mejor película en 2019.

Muere Abimael Guzmán (2021) terrorista peruano, conocido por su nombre de guerra camarada Gonzalo, fundador y máximo líder del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, responsable de la muerte de unas 30.000 personas en Perú.

Día Panamericano del Maestro.

Festividad de la Virgen de Coromoto.

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