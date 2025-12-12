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Las efemérides del 12 de diciembre nos recuerda que El Cerro El Ávila o Warairarepano, es decretado Parque Nacional de Venezuela (1958).

Nace Luis Caballero Mejías (1903) Ingeniero y profesor venezolano, inventor del procedimiento para industrializar la producción de la masa de maíz deshidratada. El 4 de junio de 1954, obtiene la patente 5176, titulada, Harina de Masa de Maíz o Masa de Maíz Deshidratada, y funda la empresa La Arepera C.A.

Nace Frank Sinatra (1915) Actor y cantante estadounidense.

Hugo Junkers presenta el primer avión construido por completo en metal (1915).

Nace Emerson Fittipaldi (1946) Piloto brasileño.

Se estrena la película El Padrino II (1974).

Se crea el Parque Nacional Sierra de Perijá (1978). Además del Parque Nacional Península de Paria (1978). Se crea el Parque Nacional Serranía La Neblina (1978).

Efemérides del 12 de diciembre

Apple comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York (1980). Diferentes tipos de conexión a Internet.

La Palma Bendita es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (2019).

Muere Vicente Fernández (2021), Cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano.

Día Internacional de la Neutralidad. Día de Nuestra Señora de Guadalupe. Día de la Cobertura Universal de Salud.

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