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Las efemérides del 12 de septiembre nos recuerda que un día como hoy nace Jesse Owens (1913). Atleta estadounidense, considerado como uno de los mejores y más reconocidos atletas de la historia. Owens es famoso por destruir la teoría de la supremacía de la raza blanca que sostenía la Alemania nazi de Adolf Hitler.

Nace Aníbal Nazoa (1928) Poeta, periodista y humorista venezolano.

Se funda el Liceo Fermín Toro en Caracas (1936).

Se descubre la Cueva de Lascaux en Francia (1940). Es una cueva donde se encuentran pinturas del arte rupestre prehistórico, principalmente de animales, que datan de entre el 15000 y el 17000 a. C.

Durante la Segunda Guerra Mundial, con el nombre de Operación Roble, Adolf Hitler ordena el rescate a cualquier precio del dictador italiano Benito Mussolini.

Radio Caracas Televisión RCTV transmite por primera vez en Venezuela un juego de béisbol por televisión (1953). Fue en la inauguración de la XIV Serie Mundial Amateur de Béisbol, celebrada en el estadio Universitario de Caracas.

Se transmite el primer episodio de Bonanza (1959). Es una serie de televisión estadounidense tipo western que contaba las aventuras de la familia Cartwright.

Efemérides del 12 de septiembre

Muere Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury (1969) Abogado, empresario, industrial, filántropo y diplomático venezolano, biznieto del primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza, y socio principal de la empresa familiar Mendoza y Compañía, inaugura el 14 de marzo de 1941 la Cervecería Polar C.A., de capital venezolano.

La empresa estadounidense Valve Corporation lanza al mercado la plataforma de distribución digital de videojuegos Steam (2003).

Se inaugura Hong Kong Disneyland (2005).

Un día como hoy muere Aquiles Báez (2022) Músico, guitarrista, arreglista y compositor venezolano.

Muere Román Chalbaud (2023) Dramaturgo, director de teatro, cine y televisión venezolano, una de las figuras clave del movimiento conocido como el Nuevo Cine Venezolano.

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Día Internacional de la Salud Bucodental. Día Internacional de Acción contra la Migraña.

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