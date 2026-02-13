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Las efemérides del 13 de febrero nos recuerda que en esta fecha se celebra el Día del Guardaparques en Venezuela. Esta fecha se fijó en 1992 en honor a las personas que cuidaban las montañas del Parque Nacional Henri Pittier.

Un día como hoy en 1937: se creó el Parque Nacional Henri Pittier en el estado Aragua.

Para el año 1903, un día como hoy se firman los Protocolos de Washington donde se reduce la deuda externa de Venezuela con las potencias europeas que bloquearon las costas. Entre ellas el Imperio Británico y Alemán y el Reino de Italia.

También un día como hoy pero en 1918: se crea el Caracas Golf Club, hoy Caracas Country Club.

Un día como hoy pero en 1929: se produce un atentado contra Juan Vicente Gómez.

Para el año 1968: nace en Caracas la actriz Lolymar Sánchez, conocida como Loly Sánchez

En el año 1971 un día como hoy muere el violinista y director de orquesta Pedro Antonio Ríos Reyna (n.1905).

Las efemérides del 13 de febrero

Para el año 1974 un día como hoy se crea el Parque Nacional Laguna de Tacarigua.

Un día como hoy se celebra el Día Mundial del Soltero: por ser un día antes del día de los enamorados en muchos países se celebra como tal.

En el año 2012, un día como hoy es proclamado como el día Mundial de la Radio. Uno de los medios de comunicación de mayor alcance en el mundo.

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