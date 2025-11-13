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Las efemérides del 13 de noviembre nos recuerda que un día como hoy es asesinado el Coronel Carlos Delgado Chalbaud. El asesinato de Chalbaud constituye el primer magnicidio en la historia republicana de Venezuela. Aunque no se ha podido confirmar, para muchos el autor intelectual de aquel triste hecho.

Un día como hoy en 1884: muere Antonio Leocadio Guzmán, destacado político y periodista venezolano

En el año 354, un día como hoy nace San Agustín, filósofo religioso númida (f. 430).

Un día como hoy en el año 1907 en Francia, Paul Cornu lleva a cabo el primer vuelo en helicóptero de la Historia. Uno de los aparatos más sorprendentes y uno de los más comerciales en el mundo.

Para el año 1982 un día como hoy en la ciudad de Washington (Estados Unidos) se inaugura el Monumento a los Veteranos de Vietnam.

Las efemérides del 13 de noviembre

También en el año 1985, un día como hoy en Colombia erupciona el volcán Nevado del Ruiz y derrite un glaciar. Generando un lahar (alud volcánico de barro) que sepulta la población de Armero. La tragedia de Armero deja 23 000 muertos.

Un día como hoy en 2009: tras el impacto de la sonda LCROSS, la NASA anuncia el descubrimiento de «significativas cantidades» de agua en la Luna.

Para el año 2013, un día como hoy en Nueva York, se inaugura oficialmente el nuevo Four World Trade Center.

También en el año 2018: muere Lucho Gatica, cantante y actor chileno (n. 1928).

Hoy se celebra a nivel mundial el Día de la Bondad, Día Internacional de la Enfermedad de Huntington Hoy en Ecuador se celebra Día del Contador. Panamá: Día del Periodista.

Santoral Católico, para hoy: Abón de Fleury, Bricio de Tours, Calixto Caravario, Dalmacio de Rodez. Diego de Alcalá e Himerio de Susingen.

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